puls 4 01:55 bis 03:35 Komödie Ein Chef zum Verlieben USA, AUS 2002 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frisch aus dem Knast entlassen, wohin sie kurzfristig ihre umweltpolitischen Aktivitäten katapultierten, heuert Anwältin Lucy Kelson (Sandra Bullock) gegen bessere Überzeugung, aber für schnöden Mammon im Konzern des ebenso stinkreichen wie unselbständigen George Wade (Hugh Grant) an. Schon bald ist sie mehr für Wade als bloß eine Beraterin, doch zur finalen Romanze lässt es Lucy nie kommen. Bis Wade sich anderweitig (Alicia Witt) umsieht...

Romantische Komödie in bester Tracy-Hepburn-Tradition mit den zum Leinwandpaar geborenen Hugh Grant und Sandra Bullock. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Sandra Bullock (Lucy Kelson) Hugh Grant (George Wade) Alicia Witt (June Carver) Dana Ivey (Ruth Kelson) Robert Klein (Larry Kelson) Heather Burns (Meryl Brooks) David Haig (Howard Wade) Originaltitel: Two Weeks Notice Regie: Marc Lawrence Drehbuch: Marc Lawrence Kamera: László Kovács Musik: John Powell