puls 4 18:20 bis 20:15 Komödie Mitten ins Herz - Ein Song für dich USA 2007 2016-11-01 00:10 16:9 HDTV Der gescheiterte 80er-Jahre-Popstar Alex Fletcher (Hugh Grant) quält sich mit Auftritten auf Kirmesplätzen herum. Da erhält er unerwartet die Chance auf ein Comeback: Die angesagte Pop-Prinzessin Cora Corman (Haley Bennett) bittet ihn, für sie beide ein Duett zu schreiben. Leider ist Alex völlig aus der Übung und hat noch nie komponiert. Es hilft nichts, ein Hit muss her. Gut, dass seine kauzige Pflanzenpflegerin Sophie Fisher (Drew Barrymore) eine lyrische Ader hat. Nur will die Beziehungsgeschädigte nichts von Männern wissen.

Das erfrischend romantische Gipfeltreffen zwischen Barrymore und Grant sollte die Herzen höher schlagen lassen, wenn sich Marc Lawrence ("Ein Chef zum Verlieben") wieder auf Hitkurs begibt, getreu dem Motto: Liebe geht durch die Ohren. Schauspieler: Hugh Grant (Alex Fletcher) Drew Barrymore (Sophie Fisher) Haley Bennett (Cora Corman) Brad Garrett (Chris Riley) Kristen Johnston (Rhonda) Campbell Scott (Sloan Cates) Scott Porter (Colin Thompson) Originaltitel: Music and Lyrics Regie: Marc Lawrence Drehbuch: Marc Lawrence Kamera: Xavier Pérez Grobet Musik: Adam Schlesinger