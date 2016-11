puls 4 16:25 bis 18:20 Komödie Rezept zum Verlieben USA, AUS 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Meisterköchin Kate Armstrong (Catherine Zeta-Jones) glänzt als Maître de Cuisine im Manhattaner Nobelrestaurant 22 Bleecker. Die gleichermaßen bewunderte wie gefürchtete Perfektionistin soll sich nach dem Tod ihrer Schwester um ihre 9-jährige Nichte Zoe (Abigail Breslin) kümmern - und ist völlig überfordert, denn außerhalb der Küche hat sie nichts im Griff. Dann muss sie sich auch noch mit dem neuen, ziemlich lässigen Koch Nick Palmer (Aaron Eckhart) herumschlagen - ihr totales Gegenteil. Doch aus Ablehnung wird schnell Zuneigung.

Scott Hicks ("Shine") ist ein Profi für außergewöhnliche Menschen, was er mit dem gut gelaunten Remake des deutschen Kochhits "Bella Martha" unter Beweis stellt. Für den nötigen Charme sorgen die perfekt harmonierenden Catherine Zeta-Jones und Aaron Eckhart. Schauspieler: Catherine Zeta-Jones (Kate Armstrong) Aaron Eckhart (Nick Palmer) Abigail Breslin (Zoe) Patricia Clarkson (Paula) Jenny Wade (Leah) Bob Balaban (Therapeut) Brían F. O'Byrne (Sean) Originaltitel: No Reservations Regie: Scott Hicks Drehbuch: Carol Fuchs Kamera: Stuart Dryburgh Musik: Philip Glass Altersempfehlung: ab 6