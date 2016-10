puls 4 20:15 bis 22:25 Abenteuerfilm Ein Schatz zum Verlieben USA 2008 2016-10-26 17:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für einen legendären Schatz in der Karibik hat Ben (Matthew McConaughey) jahrelang alles riskiert - und verloren. Seine Frau Tess (Kate Hudson) lässt sich scheiden, schießwütige Verbrecher verfolgen ihn, und sein Boot sinkt genau in dem Moment, als der Abenteurer einen sensationellen Hinweis auf den Schatz findet! Hochverschuldet überredet er Milliardär Nigel Honeycutt (Donald Sutherland) zu einer neuen Expedition und überzeugt Tess davon, ohne ihre Liebe nicht weitermachen zu können.

Eine heitere Schatzsuche verspricht der zweite gemeinsame Spaß mit Matthew McConaughey und Kate Hudson nach "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?", der dessen romantischen Beziehungsstreit mit einer abenteuerlichen Schnitzeljagd kombiniert und Karibikfeeling pur verbreitet. Schauspieler: Matthew McConaughey (Ben ?Finn? Finnegan) Kate Hudson (Tess Finnegan) Donald Sutherland (Nigel Honeycutt) Alexis Dziena (Gemma Honeycutt) Ewen Bremner (Alfonz) Ray Winstone (Moe Fitch) Kevin Hart (Bigg Bunny Deenz) Originaltitel: Fool's Gold Regie: Andy Tennant Drehbuch: John Claflin, Daniel Zelman, Andy Tennant Kamera: Don Burgess Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 12