puls 4 20:15 bis 22:25 Thriller Mord im Weißen Haus USA 1997 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine attraktive Regierungsangestellte wird erstochen in einer Toilette des Weißen Hauses aufgefunden. Mehr aus PR-Gründen wird Detective Harlan Regis auf den Fall angesetzt, unterstützt von der scharfschießenden Secret Service Agentin Nina Chance. Die Tote stellt sich bald als Geliebte des Präsidentensohns heraus, der seine Gespielinnen auch schon mit seinem Vater teilt... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Wesley Snipes (Detective Harlan Regis) Diane Lane (Nina Chance) Alan Alda (Alvin Jordan) Daniel Benzali (Nick Spikings) Dennis Miller (Detective Steve Stengel) Diane Baker (Kitty Neil) Mary Moore (Carla Town) Originaltitel: Murder at 1600 Regie: Dwight H. Little Drehbuch: David Hodgin, Wayne Beach Kamera: Steven Bernstein Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 16