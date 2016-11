Der Bau des neuen Gemeindehauses für eine Stadt am Sognefjord könnte Agnes' (Esther Schweins) Karriere beflügeln. Kurz nach der Anreise trifft die Architektin unerwartet ihre langjährige Jugendliebe Kristian (Hendrik Duryn) wieder. Obwohl er inzwischen mit der Bürgermeisterin Luisa (Stephanie Japp) verheiratet ist, flammen zwischen den beiden alte Gefühle auf. Warum nur hat Luisa unter zahlreichen Architekten ausgerechnet Agnes für diesen Auftrag ausgewählt? Es sieht alles danach aus, als ob Luisa das Aufeinandertreffen von langer Hand eingefädelt hätte. Doch was bezweckt sie damit? In Google-Kalender eintragen