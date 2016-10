Schweiz 1 23:30 bis 00:50 Musik Bob Dylan Birthday Party - Schweizer Stars singen Dylans Lieder CH 2016 Stereo HDTV Merken Wenn ein Liedermacher die Welt verändert hat, dann Bob Dylan. Auch Schweizer Musiker liessen sich gerne von ihm inspirieren. Franz Hohler machte 1978 "With God On Our Side" zu "Dr lieb Gott isch derby". Toni Vescoli und Polo Hofer widmeten ihrem Helden ganze CDs mit eigenen Versionen von Dylans Songs. Und noch heute prägen seine Lieder immer wieder das Schaffen von Schweizer Künstlern. Zum 75. Geburtstag verneigen sie sich nun vereint vor Bob Dylan. Im Zürcher El Lokal singen sie seine Lieder, begleitet von der Band des virtuosen Dylanjüngers Hank Shizzoe. Mit dabei: Stephan Eicher, Polo Hofer, Toni Vescoli, The Weyers, Marc Sway, Shirley Grimes, Evelinn Trouble, Erika Stucky und Lea Lu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Stephan Eicher, Sophie Hunger, Die Weyers, Hank Shizzoe, Shirley Grimes, Lea Lu, Erika Stucky, Marc Sway, Evelinn Trouble Originaltitel: Bob Dylan Birthday Party - Schweizer Stars singen Dylans Lieder