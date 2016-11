RTL II 04:20 bis 05:05 Mysteryserie Warehouse 13 Im Strudel der Leidenschaft USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Artie würde Claudia gerne eine Ablenkung gönnen, denn sie hat die ganze Zeit fieberhaft nach einer Lösung gesucht, wie sie Claire aus dem Koma holen kann. Deshalb schickt er sie und Jinks zu einem College, an dem einer der Studenten mitten in einem Referat verstarb. Es wurde bei ihm eine Alkoholvergiftung festgestellt und sein Rückgrat war an drei Stellen gebrochen. Offenbar hatten er und seine Mitstudenten von der Verbindung die Kerze von Edna Saint Vincent Millay benutzt, um sich zu duplizieren - dadurch entstehen jeweils ein Party-Student und einen Streber-Student. So lässt es sich natürlich sehr effizient feiern und lernen. Auch Steve trifft das Artefakt und Claudia muss die beiden Steves irgendwie wieder zusammenbringen. Währenddessen ist Petes Ex-Freundin Kelly zusammen mit ihrer Großmutter und Myka in eine Telenovela hineingesaugt worden und Pete und Artie folgen ihnen in den Fernseher, um sie zu befreien. Arties Artefakt, das eigentlich verhindern sollte, dass sie vergessen, wer sie sind, funktioniert allerdings nur begrenzt, und so werden sie immer wieder zu Armando, Colonel Obregón und Maribel... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Genelle Williams (Leena) Saul Rubinek (Artie Nielsen) Joanne Kelly (Myka Bering) Eddie McClintock (Pete Lattimer) Allison Scagliotti (Claudia Donovan) Aaron Ashmore (Steve Jinks) Paula Garcés (Dr. Kelly Hernandez) Originaltitel: Warehouse 13 Regie: Jack Kenny Drehbuch: Diego Gutierrez Kamera: Michael Storey Musik: Edward Rogers Altersempfehlung: ab 12

