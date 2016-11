RTL II 03:45 bis 04:25 Mysteryserie Warehouse 13 Das Mysterium der Spieluhr USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zusammen mit Artie und mit Hilfe der bereits schon einmal eingesetzten Kinderschuhe reist Claudia in Arties Erinnerungen zurück. Sie erleben, wie Claire, von Frances Farmers Spieluhr beeinflusst, den Autounfall verursachte, bei dem Claudias Eltern ums Leben kamen. Claire überlebte, doch da die Spieluhr im Kaminfeuer verbrannt war, konnte der Artefakt-Effekt nicht rückgängig gemacht werden. Die einzige Lösung war, Claire in ein artefakt-induziertes, permamentes Koma zu versetzen. Claudia ist zwar erleichtert, dass nicht sie die Spieluhr ins Feuer geworfen hat, dass es also nicht ihre Schuld war, dass man ihrer Schwester nicht anders helfen konnte. Sie ist aber fest entschlossen, Claires Zustand zu beenden. In der Zwischenzeit untersuchen Steve und Myka in Washington merkwürdige Fälle von Ertrinken, ohne dass die Opfer überhaupt im Wasser waren. Das schuldige Artefakt ist das Heft des Schwertes von dem auf die Teufelsinsel verbannten Alfred Dreyfus, das die von ihm betroffenen Opfer ertrinken lässt, wenn sie lügen. Bei ihren Ermittlungen im Washingtoner Politsumpf werden sie von ihren alten Kollegen Ted und Elise unterstützt. Deren heimliche Heirat wirft auch bei Pete und Myka die Frage auf, ob sie nicht vielleicht doch mehr als nur Partner im Beruf sind... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Genelle Williams (Leena) Saul Rubinek (Artie Nielsen) Joanne Kelly (Myka Bering) Eddie McClintock (Pete Lattimer) Allison Scagliotti (Claudia Donovan) Aaron Ashmore (Steve Jinks) Janet Varney (Elise) Originaltitel: Warehouse 13 Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: Bob Goodman Kamera: Michael Storey Musik: Edward Rogers Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 445 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 255 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 175 Min. maybrit illner

Talkshow

ZDF 03:30 bis 04:30

Seit 55 Min.