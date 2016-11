RTL II 04:00 bis 04:40 Mysteryserie Warehouse 13 Der Weg zur Unsterblichkeit USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Das Warehouse-Team arbeitet fieberhaft daran, Paracelsus zu finden, bevor er wieder zuschlägt. Als Patienten eines Krankenhauses in San Francisco von einem seltsamen Mann mit einer Kupferschale berichten, dessen Beschreibung auf ihren Widersacher passt, eilen Pete und Myka dorthin. Doch warum hat er sein Labor in Istanbul verlassen und warum heilt er jetzt Menschen? Es gelingt ihnen zwar schließlich, Paracelsus nach einer wilden Verfolgungsjagd einzufangen, aber sie können ihn nicht bronzieren, sondern nur in der Suspendierungskammer festsetzen. Mit einem fiesen Trick versucht er dennoch, die Kontrolle über das Warehouse zu erringen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Genelle Williams (Leena) Saul Rubinek (Artie Nielsen) Joanne Kelly (Myka Bering) Eddie McClintock (Pete Lattimer) Allison Scagliotti (Claudia Donovan) Aaron Ashmore (Steve Jinks) Originaltitel: Warehouse 13 Regie: Jack Kenny Drehbuch: Drew Z. Greenberg Kamera: David Herrington Musik: Edward Rogers Altersempfehlung: ab 12

