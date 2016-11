RTL II 10:35 bis 12:55 Fantasyfilm Beautiful Creatures - Eine unsterbliche Liebe USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ethan träumt jede Nacht von demselben Mädchen. Als er in der Highschool der jungen Lena begegnet, erkennt er in ihr das Mädchen seiner Träume und verliebt sich augenblicklich in sie. Lena umgibt jedoch ein dunkles Geheimnis: Sie ist die jüngste Tochter eines mächtigen Hexenclans, bei denen sich an ihrem 16. Geburtstag entscheidet, ob sie sich dem Guten oder dem Bösen verschreiben. Gegen den Willen ihrer Familie verliebt sich auch Lena in den Sterblichen Ethan. Mit Hilfe der Seherin Amma versucht Lena einen uralten Fluch zu brechen, der sie auf die dunkle Seite ziehen will. Als sie erfährt, dass sie dazu Ethans Leben opfern muss, trifft sie eine schwere Entscheidung... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alden Ehrenreich (Ethan Wate) Alice Englert (Lena Duchannes) Jeremy Irons (Macon Ravenwood) Emma Thompson (Mrs. Lincoln / Sarafine) Viola Davis (Amma) Emmy Rossum (Ridley Duchannes) Thomas Mann (Link) Originaltitel: Beautiful Creatures Regie: Richard LaGravenese Drehbuch: Richard LaGravenese Kamera: Philippe Rousselot Musik: Thenewno2 Altersempfehlung: ab 12

