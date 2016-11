RTL II 00:55 bis 03:10 Actionfilm Inception USA, GB 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Dom Cobb ist der Beste seines Fachs: Als "Extraktor" stiehlt er wertvolle Geheimnisse aus dem Unterbewusstsein anderer, wenn diese im Traumzustand besonders angreifbar ist. Seine Fähigkeiten machen ihn zum begehrten Player in der Industriespionage, doch dafür muss er eine hohen Preis zahlen: Er befindet sich ständig auf der Flucht. Bei dem Versuch, das geistige Eigentum des japanischen Industriellen Saito zu stehlen, geht etwas schief. Cobb fliegt auf und soll nun stattdessen für Saito dem Konzern-Erben Fisher im Traum den Gedanken einpflanzen, das Firmen-Imperium seines verstorbenen Vaters zu zerschlagen. Sollte diese "Inception" gelingen, dürfte Cobb zurück in die USA und seine Kinder wieder sehen. Cobb heuert ein Team von Spezialisten an, um in Fishers Hirn einzudringen. Dieses besteht aus seiner rechten Hand Arthur, dem Shapeshifter Eames, der sich als jede beliebige Figur in einen Traum einschleichen kann, der Traumwelt-Architektin Ariadne und dem Pharmakologen Yusuf. Tiefer und tiefer taucht das Team in die Welt der Träume ein und gerät auf verschiedenen Ebenen in die sonderbarsten und auch gefährlichsten Situationen. Während der Mission wird Cobb zudem immer wieder von Erinnerungen an seine verstorbene Frau Mal heimgesucht, was das gesamte Unterfangen zu gefährden droht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Dominick "Dom" Cobb) Joseph Gordon-Levitt (Arthur) Ellen Page (Ariadne) Cillian Murphy (Robert Fischer) Ken Watanabe (Saito) Dileep Rao (Yusuf) Tom Hardy (Eames) Originaltitel: Inception Regie: Christopher Nolan Drehbuch: Christopher Nolan Kamera: Wally Pfister Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12