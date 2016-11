RTL II 03:45 bis 04:25 Mysteryserie Warehouse 13 Der Schatz des Piraten USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Myka ist völlig schockiert von der Krebsdiagnose und scheut davor zurück, Pete davon zu erzählen. Ihre gedrückte Stimmung geht in einer neuen Meldung unter, die Artie total begeistert: Er hat eine Spur zu dem Schatz des Piraten Dan Seavey, der vor hundert Jahren eine Gruppe von Artefakten aus Warehouse Twelve gestohlen hatte. Doch der vermeintliche Antiquitätenhändler, der ihm die andere Hälfte von Seaveys Puzzlebox verkaufen wolle, von der sich Artie einen Hinweis erhofft, erweist sich als Charlotte. Notgedrungen geht Artie mit ihr eine Partnerschaft ein. Die zusammengesetzte Puzzlebox zeigt Koordinaten, über die sie in einem alten Elektrizitätswerk unterhalb der Niagara-Fälle den Schatz finden. Doch Seavey beschützt ihn noch über seinen Tod hinaus... Im Warehouse gerät Claudia in Lebensgefahr, weil Nick sie hintergeht... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie McClintock (Pete Lattimer) Joanne Kelly (Myka Bering) Saul Rubinek (Artie Nielsen) Allison Scagliotti (Claudia Donovan) Genelle Williams (Leena) Aaron Ashmore (Steve Jinks) Polly Walker (Charlotte Dupres) Originaltitel: Warehouse 13 Regie: Howie Deutch Drehbuch: Benjamin Raab, Deric A. Hughes Kamera: David Herrington Musik: Edward Rogers Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 421 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:45 bis 05:00

Seit 196 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 151 Min. Schutzengel

Thriller

Sat.1 02:55 bis 05:05

Seit 66 Min.