RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! D 2015 16:9 HDTV Merken Nach dem Besuch einer Diamantenausstellung in Monaco gönnen sich Carmen und Robert ein Mittagessen mit Freunden in Saint-Jean-Cap-Ferrat. Und Robert hält eine PS-starke Überraschung für seine Liebste bereit. Im Anschluss muss Koch Dennis wieder sein Talent in St. Tropez in der Villa Geissini unter Beweis stellen. Neben einer Fleischverkostung steht auch noch eine Kaiserschmarrn-Challenge zwischen Robert, Gregor Glanz und Dennis an. Für Carmen und die beiden Mädchen Shania und Davina geht es am nächsten Tag wieder nach Monaco... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!

