Am 30. August 2014 schafften Matthew Hine und David Anderson auf der Isle of Man, was kaum einer für möglich hielt: Sie fuhren auf einem getunten Mobility Scooter für Senioren unglaubliche 173,16 km/h - und brachten damit einem kaum 15 km/h schnellen Krankenfahrstuhl buchstäblich das Fliegen bei! Ein Guinness-Rekord, der GRIP-Testfahrer Helge Thomsen natürlich magisch anzieht. Das hartgesottene Nordlicht hat sich in den Kopf gesetzt, diesen Rekord zu brechen - und noch ordentlich einen drauf zu setzen. Denn er möchte am liebsten 190 Sachen schnell sein! Eine niederbayerische Schraubercrew hat dazu einen herkömmlichen Mobility Scooter unter seiner Regie komplett auseinandergenommen und neu aufgebaut. Statt eines schwachbrüstigen Elektromotors dient nun ein 140 PS starker Motorradmotor als Antrieb. Diese satte Power sollte eigentlich reichen. Aber auf dem Weg zur "Mission Weltrekord" haben die Jungs mit allerlei Problemen zu kämpfen. Schließlich ist der gepimpte Scooter Marke Eigenbau ein Prototyp, Erfahrungswerte gibt es nicht. Und die wichtigste Frage ist auch noch ungeklärt: Traut sich Helge Thomsen überhaupt, auf dem Überschall-Scooter bis ans Limit zu gehen?