RTL 9 15:40 bis 17:15 Sonstiges Un inconnu dans mon lit CDN 2005 Merken Sara et Ryan entretiennent l'image d'un couple parfait et épanoui. Mais en réalité, Ryna, un homme aussi jaloux que violent, fait du quotidien de Sara un enfer. Sara échafaude un plan pour faire croire à sa mort à cause d'un accident de spéléologie. Ryan n'est pas dupe.. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Luner (Sara Hansen) Chris Kramer (Ryan Hansen) Barbara Fixx (Karen) Alistair Abell (Pete Tobler) Barbara Niven (Christine) Ivan Cermak (Brad) Kwesi Ameyaw (le shérif) Originaltitel: Stranger in My Bed Regie: George Erschbamer Drehbuch: George Erschbamer, Barbara Fixx, Jeffrey Barmash Musik: John Sereda