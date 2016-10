Slovenija 1 23:05 bis 00:35 Horrorfilm Pit And the Pendulum USA 1961 Nach Edgar Allen Poe 20 40 60 80 100 Merken Nach "The House of Usher" ist "Das Pendel des Todes" Roger Cormans zweiter Film, der lose auf einer Erzählung von Edgar Allan Poe beruht. Und wiederum spielt Vincent Price, Kultstar des Horrorfilms, die dämonische Hauptrolle des Schlossherrn. Das erfolgreiche Team Corman und Price drehte danach noch vier weitere Poe-Adaptionen zusammen, unter anderem "The Raven", der auf Poes gleichnamigem berühmtem Gedicht beruht. Für "Das Pendel des Todes" ließ Cormans Produktionsfirma "American International Pictures" zum ersten Mal die Horror-Queen der Italiener nach Amerika einfliegen: Barbara Steele. Obwohl Steele zwei Jahre später in Fellinis "8 ½" zu sehen war, kam sie nie mehr so richtig vom Grusel-Image weg. Wie bei den anderen Poe-Adaptionen vom König des Trash-Films, Roger Corman, erkannte die Kritik auch die Bedeutung von "Das Pendel des Todes" erst Jahre später. So schreibt das "rororo-Lexikon des internationalen Films": "Wegen Kameraarbeit und Farbdramaturgie eine der gelungensten Regiearbeiten Roger Cormans." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincent Price (Nicholas Medina) Barbara Steele (Elizabeth) John Kerr (Francis Barnard) Luana Anders (Catherine) Patrick Westwood (Maximilian) Antony Carbone (Doktor Charles Leon) Lynette Bernay (Maria) Originaltitel: The Pit and the Pendulum Regie: Roger Corman Drehbuch: Richard Matheson Kamera: Floyd Crosby Musik: Les Baxter