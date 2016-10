Slovenija 1 20:05 bis 21:55 Drama Ein Sommer in der Provence F 2014 20 40 60 80 100 Merken Léa (Chloé Jouannet), Adrien (Hugo Dessioux) und ihr kleiner Bruder Théo (Lukas Pelissier) fahren in den Sommerferien in die Provence, um ihre Grosseltern zu besuchen. Zwar haben sie ihren Grossvater Paul (Jean Reno) aufgrund eines Familienstreits nie zuvor kennengelernt, doch die Freude, den Sommer ohne funktionstüchtiges Mobilfunknetz zu verbringen, hält sich in Grenzen. Hinzu kommt, dass Grossmutter Irène (Anna Galiena) ihrem Mann nicht von dem Familienurlaub erzählt hat, weshalb auch dessen Reaktion auf den unerwarteten Besuch eher verhalten ausfällt. Kein Wunder also, dass es nicht lange dauert, bis die Differenzen zwischen den Generationen eskalieren, trotz malerischer Idylle. Allen Beteiligten steht ein chaotischer Sommer bevor. Ob sich Jung und Alt dabei aber vielleicht doch ein Stück näherkommen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Reno (Paul) Anna Galiena (Irène) Chloé Jouannet (Léa) Hugo Dessioux (Adrien) Aure Atika (Magali) Hugues Aufray (Elie) Charlotte de Turckheim (Laurette) Originaltitel: Avis de mistral Regie: Rose Bosch Drehbuch: Rose Bosch Kamera: Stephane Le Parc Altersempfehlung: ab 6