RTL 9 03:30 bis 04:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence L'accident D 2009 Toute l'équipe de la base coopérative doit faire appel à son professionnalisme pour secourir l'un des leurs, victime d'un grave accident de voiture, malgré l'animosité et les jeux de pouvoirs qui règnent au sein de l'unité. Le comportement de Franka et de Nils paraît de plus en plus suspect à Bender et Jenny qui profitent d'un rendez-vous à l'extérieur pour se livrer à une fouille en règle... Schauspieler: Mariam Kurth (Nicole Held) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Wiebke Zielke (Jenny Sauer) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Regie: Clemens Löhr Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Julia Neumann, Sabine Leipert Musik: Samir Kadribasic, Nigel Watson