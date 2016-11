RTL 9 23:40 bis 01:25 Actionfilm Hyper tension 2 USA 2009 20 40 60 80 100 Merken Le tueur à gages Chev Chelios est de retour. Après s'être écrasé au sol au centre de L.A. suite à une chute vertigineuse d'un hélicoptère, Chev est ramené à la vie et se sent en pleine forme... jusqu'au moment où il découvre que son c?ur indestructible a été remplacé par une pompe artificielle alimentée par une pile. Lorsqu'il apprend que c'est un parrain de la mafia chinoise en attente d'une greffe cardiaque qui lui a volé son précieux palpitant, Chev fait équipe avec sa petite amie Eve pour récupérer ce qui lui appartient. Avant d'être à court de jus, ils doivent tous deux affronter des gangsters chinois, des truands mexicains, des strip-teaseuses armées, des stars du porno démontées et la police de L.A. dans une course contre la montre survoltée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Chev Chelios) Amy Smart (Eve) Dwight Yoakam (Doc Miles) Efren Ramirez (Venus) Julanne Chidi Hill (Dark Chocolate) Jose Pablo Cantillo (Ricky Verona) Reno Wilson (Orlando) Originaltitel: Crank: High Voltage Regie: Mark Neveldine, Brian Taylor Drehbuch: Mark Neveldine, Brian Taylor Musik: Mike Patton Altersempfehlung: ab 18

