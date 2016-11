RTL 9 14:05 bis 15:40 Sonstiges La dernière énigme CDN 2010 Merken A l'occasion des fêtes de Noël, Raymond décide de réunir toute sa famille dans son gîte de Shadow Island géré par sa petite-fille, Claire. Se sachant condamné par la maladie, il compte éclaircir à cette occasion la mort mystérieuse de sa fille, Jean, la mère de Claire, décédé cinq ans auparavant dans ce même lieu, à Noël. Pour ce faire, il organise un jeu sous forme d'énigme avec, à la clé, une grosse somme d'argent pour le gagnant. L'appât du gain et la suspicion vont pousser certains membres de la famille à se montrer sous leur véritable jour. Claire, férue d'énigmes, fait vite progresser l'enquête... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Finnigan (Claire La Foret) Nola Auguston (Margaret La Foret) Jennifer Pudavick (Natasha) Morgan Kelly (Ian La Foret) Natalie Brown (Monica) Cedric Smith (Grandpa) Stefano DiMatteo (Sergio Boniti) Originaltitel: The Last Christmas Regie: Gary Yates Drehbuch: Paula J. Smith, Alex Galatis Musik: Alex Khaskin