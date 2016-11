VOX 03:55 bis 05:50 Komödie So spielt das Leben USA 2010 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Holly Berenson führt einen angesagten Catering-Service und Eric Messer ist ein bekannter Regisseur für TV-Sportsendungen. Ihre besten Freunde, Alison und Peter Nova, haben sich in den Kopf gesetzt, die beiden zu verkuppeln. Ein Vorhaben, das gründlich in die Hose geht: Schnell stellen Holly und Eric fest, dass sie genau zwei Dinge verbindet: ihre gegenseitige Missachtung und die Liebe zu ihrem Patenkind Sophie. Nach ihrem verkorksten Date wollen sich Holly und Eric eigentlich nie wieder sehen. Die unfreiwilligen Treffs finden höchstens bei den Eltern ihres Patenkindes zu Hause statt. Doch als die Eltern von Sophie bei einem Autounfall ums Leben kommen, gibt es eine fette Überraschung: Ihre Freunde haben im Testament festgelegt, dass im Fall ihres Todes die beiden Streithähne als Vormund für das einjährige Mädchen eingesetzt werden sollen. Zum Wohl des Kindes müssen sie nun ihre gegenseitige Antipathie irgendwie beiseitelegen. Doch bei dem beruflichen Ehrgeiz, den kollidierenden Terminen und den verschiedenen Bekanntenkreisen ist das nicht so einfach. Erst als die beiden zusammenziehen, versucht sich das ungleiche Duo erzwungenermaßen zusammenzuraufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katherine Heigl (Holly Berenson) Josh Duhamel (Eric Messer) Josh Lucas (Sam) Christina Hendricks (Alison Novak) Hayes MacArthur (Peter Novak) Alexis Clagett/Brynn Clagett/Brooke Clagett (Sophie) Sarah Burns (Janine Groff) Originaltitel: Life as We Know It Regie: Greg Berlanti Drehbuch: Ian Deitchman, Kristin Rusk Robinson Kamera: Andrew Dunn Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6