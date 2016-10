Slovenija 2 21:05 bis 22:50 Komödie Blind Dates GEO, UA 2013 20 40 60 80 100 Merken Der 40-jährige Sandro, der noch bei seinen Eltern lebt, verliebt sich bei einem Ausflug ans Schwarze Meer in die Friseurin Manana. Die ist mit Tengo verheiratet, der in Kürze vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Dort war er gelandet, nachdem er gegen einen vermeintlichen Nebenbuhler gewalttätig geworden war. Als Tengo aus der Haft entlassen wird, freundet er sich ausgerechnet mit Sandro an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andro Sakhvarelidze (Sandro) Ia Sukhitashvili (Manana) Archil Kikodze (Iva) Vakho Chachanidze (Tengo) Kakhi Kavsadze (Sandros Vater) Marina Kartsivadze (Sandros Mutter) Marika Antadze (Lali) Originaltitel: Brma paemnebi Regie: Levan Koguashvili Drehbuch: Boris Frumin, Levan Koguashvili, Andro Sakvarelidze Kamera: Tato Kotetishvili Altersempfehlung: ab 16