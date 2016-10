Um etwas dazuzuverdienen, vermittelt der Buchhändler Murray seinen alleinstehenden Freund Fioravante für eine Ménage à trois an seine wohlhabende Hautärztin. Fioravante wehrt sich zunächst, erkennt aber bald sein Talent. Als Murray ihn mit der Rabbinerwitwe Avigal verkuppeln will, kommt es zu Problemen, weil für Fioravante Gefühle ins Spiel kommen und die jüdische Gemeinde sich einmischt. In Google-Kalender eintragen