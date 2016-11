Nach seinen traumatischen Erlebnissen als Soldat im Afghanistan-Einsatz setzt Max seine Kenntnisse und sein Können als Bodyguard in der Heimat ein. Für seinen neuesten Auftrag soll er ein Auge auf die wilde Nina haben, die Augenzeugin in einem Mordfall ist. Nun macht der Täter Jagd auf das Mädchen. Da Nina jedoch immer wieder abhaut, hat Max allerhand zu tun In Google-Kalender eintragen