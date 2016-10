Komödie von und mit Matthias Schweighöfer. Junggeselle Felix kann nach einem Sex-Unfall nicht mehr so, wie er will. Also er kann schon noch. Aber das mit dem Kinderzeugen, das fällt flach. Zum Glück hat er kurz vorher eine Spende bei der Samenbank hinterlassen. Für Felix ist die Sache klar. Er muss die Empfängerin seiner Spende finden, um vielleicht doch noch Chance auf eigenen Nachwuchs zu haben. - Derber Humor Marke Schweighöfer. In Google-Kalender eintragen