Sat.1 17:30 bis 18:00 Dokusoap Schicksale - und plötzlich ist alles anders Wenn ich dich gehen lasse D 2015 16:9 HDTV Was wäre, wenn die Menschen, die man liebt, einen nie wirklich verlassen? Kurz nach ihrer Hochzeit ist Leas große Liebe Johann gestorben. Doch die Buchhändlerin hat ein Geheimnis: Johann besucht sie noch immer regelmäßig. Als Lea den smarten Erfolgsschriftsteller Frederik trifft und wider Willen Gefühle für ihn entwickelt - verblasst Johann nach und nach. Ist sie bereit für eine neue Liebe oder klammert sie sich weiterhin an die Vergangenheit? Originaltitel: Schicksale - und plötzlich ist alles anders