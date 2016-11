RTL 9 22:30 bis 01:15 Sonstiges BELLATOR 2016 F 2015 Merken Après avoir vaincu Emmanuel Newton par décision unanime lors de Bellator 134 et avoir défendu son titre avec brio contre Tito Ortiz lors de " Dynamite ", Liam McGeary est de retour après une blessure qui l'aura immobilisé plusieurs mois, pour prouver qu'il est toujours à la hauteur de sa ceinture Light Heavyweight ! Face à lui, Phil Davis, qui est impatient de le retrouver sur l'octogone? En effet, après l'avoir emporté sur Newton et Francis Carmont, " Mr. Wonderful " a dû patienter jusqu'à la guérison de McGeary pour espérer lui dérober son titre? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bellator