Tele 5 04:50 bis 05:31 Actionserie Pensacola - Flügel aus Stahl Abschlussprüfung USA 1999 Stereo Merken Unter der Leitung des erfahrenen Kriegsveteranen Lieutenant Colonel Bill Kelly wird eine Gruppe junger Marines in Pensacola, Florida, zu sogenannten "Sea Dragons" ausgebildet. Die Elite-Einheit soll weltweit schwierige Missionen zur Verbrechensbekämpfung übernehmen. Zu der ersten Gruppe von Auszubildenden für den gefährlichen Job gehören der Militärpilot Bobby Griffin, die Hubschrauberpilotin Annalisa Lindstrom, Aufklärungsexperte Wendell McCray und der Sprengstoff-Spezialist A. J. Conaway. Private Verwicklungen wie Bobbys Liaison mit Kellys Tochter Janine machen die Sache nicht leichter. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: James Brolin (Lt. Colonel Bill "Raider" Kelly) Dean Norris (Lt. Col. Mark "Spider" Weber) Kenny Johnson (Burner) Michael Trucco (Spoon) Sandra Hess (Ice) Bobby Hosea (Hammer) Barbara Niven (Kate) Originaltitel: Pensacola - Wings of Gold Regie: Peter Ellis Drehbuch: Robert Gandt Kamera: Tom Jewett Musik: John Graham

