MTV 21:40 bis 22:05 Comedyserie Faking It Heißer Protest USA 2014 Merken Faking It ist eine romantische Komödie über zwei beste Freundinnen, die sich besonders gern haben. Nach zahlreichen gescheiterten Versuchen, endlich beliebt zu werden, werden sie fälschlicherweise als Lesben geoutet, was sie über Nacht berühmt macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rita Volk (Amy) Katie Stevens (Karma) Gregg Sulkin (Liam) Bailey de Young (Lauren) Michael J. Willett (Shane) Senta Moses (Principal Penelope) Courtney Henggeler (Robin) Originaltitel: Faking It Regie: Jamie Travis Drehbuch: Carter Covington, Dana Goodman, Drew Hancock, Megan Hearne, George Northy, Carrie Rosen, Julia Lea W Altersempfehlung: ab 12

