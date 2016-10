MTV 23:00 bis 23:25 Dokusoap Ridiculousness Nyjah Huston USA 2013 Merken In "Ridiculousness" zeigt Moderator Rob Dyrnek die lächerlichsten Clips aus dem Internet auf seine ganz eigene einzigartige und energiegeladene Art und Weise. In jeder Folge werden die lustigen Amateur-Videos unter ein bestimmtes Motto gestellt, kommentiert und belächelt. Unterstützt wird er dabei von den beiden Co-Moderatoren Sterling "Steelo" Brim und Chanel West Coast als auch von begeisterten Fans und Star-Gästen wie Johnny Knoxville aus 'Jackass' und Travis Pastrana aus 'Nitro Circus'. Zusammen präsentieren sie dem Publikum das Beste aus dem Internet und garantieren den absoluten Fun-Faktor! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Rob Dyrnek, Sterling ?Steelo? Brim, Chanel West Coast Originaltitel: Ridiculousness