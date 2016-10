OKTO 18:25 bis 20:00 Show Elevate Merken Das Elevate Festival steht vor der Tür. Um Lust auf Graz zu machen bringen wir ein Highlight des letztjährigen Diskursprogramms. Der US amerikanische Medienkünstler, Hacker und Theoretiker Jacob Appelbaum diskutiert mit Moderatorin Berit Gilma (Elevate/AT) die künstlerische Antworten auf die globale Überwachung. Per Videostream zugeschaltet sind die !Mediengruppe Bitnik aus der Schweiz und die in Österreich lebende US-amerianische Künstlerin Addie Wagenknecht. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Elevate