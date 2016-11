Vitesse moyenne : 300km/h ! Autant dire qu'à bord des fabuleuses voitures de course, la fièvre monte et nous gagne par des images spectaculaires. Cole Trickle (Tom Cruise) est un pilote automobile de talent qui se surpasse par l'impérieux besoin d'être le meilleur. Découvert par Tim Daland (Randy Quaid), Cole va faire équipe avec un entraîneur légendaire, Harry Hogge (Robert Duvall) pour remporter la course de Daytona 500. Mais un terrible accident se produit. Avec l'aide de la belle doctoresse (Nicole Kidman), il va ré-apprendre à se concentrer, retrouver le courage nécessaire pour courir ainsi que l'envie de gagner et de vivre. In Google-Kalender eintragen