RTL 9 20:40 bis 22:20 Sonstiges Crime City USA, ISL 2005 L'enquêteur Abe Holt est envoyé dans la petite ville de Hasting par une compagnie d'assurance dirigée par Franck. Il doit enquêter sur le mystère entourant la mort d'un assuré dont la prime d'assurance décès est de 1 million de dollars. Holt va notamment rencontrer les bénéficiaires de cette prime : la mystérieuse Isold, s?ur du défunt et son époux Fred, un homme particulièrement violent. La ville de Hasting cache de douloureux secrets... Schauspieler: Julia Stiles (Isold) Forest Whitaker (Abe Holt) Peter Coyote (Frank) Jeremy Renner (Fred) Joanna Scanlan (Josie) Philip Jackson (William) Alfred Harmsworth (Thor) Originaltitel: A Little Trip to Heaven Regie: Baltasar Kormákur Drehbuch: Baltasar Kormákur, Edward Martin Weinman Kamera: Óttar Guðnason Musik: Mugison