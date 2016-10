NDR 22:35 bis 23:25 Krimiserie Morden im Norden Tödliche Tiefe D 2014 Stereo Untertitel HDTV Merken Die Heißluftballonfahrt des Brautpaares Susanne und Malte Kröning führt nicht ins Glück, sondern in den Tod. Aus nicht nachvollziehbaren Gründen klettert die Braut plötzlich aus dem Korb und stürzt ab. Eigentlich kein Fall für die Mordkommission, doch der Bräutigam besteht auf einer Untersuchung, da er nicht an einen Selbstmord glaubt. Malte und Finn waren früher gute Kumpel. Daher lässt der Kriminalkommissar sich überreden, nachzuforschen, gegen den Willen seines Vorgesetzten, für den die Sache ganz klar ist. Malte verdächtigt seine Schwägerin Bina. Finn befragt sie, denn sie hat ein klares Motiv: Sie war vorher mit dem Bräutigam liiert. Außerdem sucht er eine Psychologin auf, mit der Susanne Kröning befreundet war. Er entdeckt, dass diese ein Verhältnis mit Malte hat. Gleichzeitig finden seine Kollegen in Binas Wohnung LSD, eine Droge, unter deren Einfluss man zu Halluzinationen neigt, zum Beispiel dem Wahn, man könne fliegen. Der Fall wird immer undurchsichtiger. Als Bina sich in der Zelle des Untersuchungsgefängnisses das Leben zu nehmen versucht, sieht das nach einem klaren Schuldeingeständnis aus. Aber an diese Lösung glaubt Finn nicht. Vielleicht gelingt es ihm, dem Mörder eine Falle zu stellen? Auch Elke kennt Malte aus früheren Zeiten und gesteht Finn, dass er sie damals angegraben hat. Sofort steigt Eifersucht in Finn auf. Und Wut über den Vertrauensbruch, schließlich waren Malte und er einmal beste Kumpel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sven Martinek (Finn Kiesewetter) Ingo Naujoks (Lars Englen) Tessa Mittelstaedt (Elke Rasmussen) Marie-Luise Schramm (Sandra Schwartenbeck) Veit Stübner (Herr Schroeter) Christoph Tomanek (Dr. Strahl, Pathologe) Jürgen Uter (Ernst) Originaltitel: Morden im Norden Regie: Holger Schmidt Drehbuch: Marie Reiners Kamera: Nicolai Kätsch