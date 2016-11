kabel eins 14:05 bis 16:05 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour D 2015 16:9 HDTV Merken Tamme Hanken ist gemeinsam mit seinem neuen Lehrling Anton immer noch auf großer Tour durch die USA. Bei seiner Reise durch Kalifornien behandelt er bereits am Flughafen von Los Angeles Therapiehunde, die Reisende entspannen sollen. Auf einer Ranch in der Mojave-Wüste lindert der Ostfriese die Beschwerden von Pferden. In San Francisco besucht er Chinatown, um eine traditionell zubereitete Königskrabbe zu verspeisen. Und zurück in Deutschland geht es in einen Elefantenpark. Tamme Hanken ist gemeinsam mit seinem neuen Lehrling Anton immer noch auf großer Tour durch die USA. Bei seiner Reise durch Kalifornien behandelt er bereits am Flughafen von Los Angeles Therapiehunde, die Reisende entspannen sollen. Dann geht's auf eine Ranch in die Mojave-Wüste, die von einer Deutschen geführt wird. Dort lindert er die Beschwerden von Pferden, die bereits erfolglos von einigen Chiropraktikern behandelt wurden. In San Francisco besucht er Chinatown, um eine traditionell zubereitete Königskrabbe zu verspeisen. Und in atemberaubender Kulisse direkt am pazifischen Ozean renkt Tamme Hanken Pferde ein, die von Touristen geritten werden. Nach einem langen Roadtrip in Richtung San Diego werden der Ostfriese und sein Lehrling auch noch Zeuge einer zauberhaften Tierfreundschaft zwischen einem Fohlenwaisen und einer Ziege. Zurück in Deutschland besucht Tamme Hanken einen alten Freund, der einen Elefantenpark betreibt. Ob Tamme bei den Dickhäutern auch Hand anlegt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour