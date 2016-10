kabel eins 13:55 bis 15:50 Dokumentation Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour D 2015 HDTV Merken Das Talent des Ostfriesen Tamme Hanken ist vom Aussterben bedroht und er gefragt wie nie - deshalb geht er auf große Tour! Bei seiner Reise durch Kalifornien macht er Station im noblen Beverly Hills, wo er die Hunde der Reichen und Schönen behandelt. In einer Tierauffangstation in der Wüste trifft Tamme Hanken auf eine seltene Kreuzung aus Esel und Zebra. Und im Pazifischen Ozean begibt er sich mit seinem neuen Assistenten auf die Suche nach Delphinen und Walen. Das Talent des Ostfriesen Tamme Hanken ist vom Aussterben bedroht und er gefragt wie nie - deshalb geht er auf große Tour! Bei seiner Reise durch Kalifornien macht er Station im noblen Beverly Hills. Dort behandelt er die Hunde der Reichen und Schönen und trifft illustre Prominenz. So legt er etwa Hand an den Königspudel der Managerin von den Rolling Stones. In einer Tierauffangstation in der Wüste trifft Tamme Hanken auf eine seltene Kreuzung aus Esel und Zebra. Das Tier ist wunderschön, aber unberechenbar und eine Gefahr für die Leiterin der Station. Im Pazifischen Ozean begibt er sich mit seinem neuen Assistenten schließlich auf die Suche nach Delphinen und Walen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour