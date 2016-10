RTL 9 22:20 bis 23:55 Actionfilm Cyborg USA 1989 20 40 60 80 100 Merken Dans un proche futur, la terre a été ravagée par une guerre mondiale : la technologie a presque disparu, la misère règne et la population est décimée par un terrible virus. Une équipe de scientifiques, installée à Atlanta, cherche à endiguer le fléau. Ils ont besoin de renseignements se trouvant à New York et dépêchant un Cyborg, une machine humaine, qui va devenir le seul espoir de l'humanité. Le Cyborg est capturé par une redoutable bande de tueurs barbares commandée par Fender Tremolo. Celui-ci décide d'escorter la créature jusqu'à Atlanta pour s'emparer de l'antidote et devenir le maître du monde. Face à ce tyran et ses hordes cannibales se dresse un clan de fiers guerriers, dont le leader, Gibson Rickenbacker, a un compte à régler avec Fender qui a décimé sa famille. Gibson se lance à la poursuite de Fender et tue à chaque escarmouche un ou deux de ses hommes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Gibson Rickernbacker) Deborah Richter (Nady Simmons) Vincent Klyn (Fender Tremolo) Dayle Haddon (Pearl Prophet) Rolf Muller (Brick Bardo) Haley Peterson (Haley) Jackson 'Rock' Pinckney (Tytus/Pirate/Bandit) Originaltitel: Cyborg Regie: Albert Pyun Drehbuch: Kitty Chalmers Musik: Kevin Bassinson Altersempfehlung: ab 18