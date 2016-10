RTL 9 20:40 bis 22:20 Actionfilm Bloodsport: Tous les coups sont permis USA 1988 20 40 60 80 100 Merken Remportera-t-il ce précieux trophée?... Lorsqu'il était enfant, Frank Dux avait pénétré clandestinement dans une maison, et avait rencontré Shidoshi Tanaka, descendant d'une grande famille japonaise, très liée aux traditions des arts martiaux. Tanaka avait un fils, auquel il enseignait ce sport, ainsi qu'à Frank, qui était devenu son ami. Mais à la mort du jeune homme, Frank demande à Tanaka de l'initier aux secrets du combat, afin de perpétuer la tradition... Bien des années plus tard, le maître, malade, fait venir Frank à son chevet, et lui demande de s'inscrire à une compétition internationale de full contact, organisée tous les cinq ans à Hong-Kong, et dont le vainqueur remportera l'épée "Itana". Organisée naguère par la secte du "Dragon d'Or", cette compétition a lieu secrètement, dans une salle située dans les quartiers mal famés de la ville. Frank se rend dans un hôtel où séjournent d'autres concurrents. Il y fait la connaissance de Jackson, un compatriote venu lui aussi participer aux épreuves, ainsi que d'une journaliste, prête à tout pour y assister. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Frank Dux) Roy Chiao (Senzo Tanaka) Philip Chan (Captain Chen) Donald Gibb (Ray Jackson) Leah Ayres (Janice Kent) Norman Burton (Helmer) Forest Whitaker (Rawlins) Originaltitel: Bloodsport Regie: Newt Arnold Drehbuch: Sheldon Lettich, Christopher Cosby, Mel Friedman Musik: Paul Hertzog Altersempfehlung: ab 18