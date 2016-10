Karen et Will Jennings mènent une vie tranquille avec leur fille Abby. C'est alors qu'ils sont pris pour cible par une bande d'escrocs qui a bien rôdé son plan : ils enlèvent l'enfant tandis que les parents sont maintenus en otage durant 24 heures. Ils sont habitués à réussir l'opération sans problème en repartant avec l'argent, sans crainte d'être poursuivis par les parents trop heureux de retrouver leur enfant... Mais cette fois-ci tout se complique : Abby est gravement asthmatique et les deux parents ne comptent pas se laisser faire... In Google-Kalender eintragen