RTL 9 00:05 bis 02:10 SciFi-Film Event Horizon : le vaisseau de l'au-delà USA, GB 1997 20 40 60 80 100 Merken 2047, dans l'espace... Aux commandes du vaisseau spatial "Lewis et Clark", le capitaine Miller est chargé de véhiculer le physicien William Weir, concepteur du navire interstellaire, "Event Horizon". Le bâtiment adisparu sans laisser de traces depuis maintenant sept ans, après que l'équipage ait émis un dernier signal de détresse. Mais voilà que Weir a reçu un curieux message émanant du vaisseau ! Miller et son équipage le retrouvent aux abords de Neptune, et ils décident d'explorer l'épave, totalement déserte.Tout à coup, un ingénieur, Justin, est aspiré puis rejeté par la paroi liquide du noyau degravitation, ce qui engendre une explosion provoquant de sérieux dégâts au "Lewis et Clark". Le temps d'effectuer les réparations, le capitaine et l'équipage se réfugient sur l'Event Horizon... Là, tous les occupants sont victimes d'étranges et inquiétantes visions, mettant leur vie en péril. Le vaisseau, qui revient d'une autre dimension, est en effet habité par une force démoniaque. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laurence Fishburne (Captain Miller) Sam Neill (Dr. William Weir) Kathleen Quinlan (Peters) Joely Richardson (Starck) Richard T. Jones (Cooper) Jack Noseworthy (Justin) Jason Isaacs (D.J.) Originaltitel: Event Horizon Regie: Paul Anderson Drehbuch: Philip Eisner Kamera: Adrian Biddle Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 278 Min. Schande

Drama

Das Erste 00:05 bis 01:58

Seit 93 Min. Der Kandidat

Thriller

3sat 00:20 bis 01:55

Seit 78 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 78 Min.