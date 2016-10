Un espion aux pattes de velours, ce Gabriel Shear - Pas vraiment. Play-boy certes, richissime aussi, mais homme sans scrupules qui laisse de sales traces derrière lui lorsqu'il fait un coup... Et sa dernière trouvaille se trouve dans un cyber cambriolage qui pourrait lui faire gagner jusqu'à 10 milliards de dollars ! Il va conclure un marché avec Stanley, un homme condamné pour avoir violé les secrets du F.B.I., et le faire chanter. S'il parvient à venir à bout des codes informatiques qui le rendront multimilliardaire, il lui obtiendra la garde de sa fille, l'être qui lui était le plus cher au monde. Le fameux braquage qui s'annonçait bien va pourtant vite tourner au cauchemar et le tandem forcé va vite dégénérer. In Google-Kalender eintragen