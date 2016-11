BBC Entertainment 10:55 bis 11:40 Abenteuerserie Sinbad Homecoming GB 2012 Merken Sinbad returns to Basra to rescue his grandmother, but it is a trap set by Akbari and Taryn and a duel ensues. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elliot Knight (Sinbad) Marama Corlett (Rina) Elliot Cowan (Gunnar) Estella Daniels (Nala) Junix Inocian (Cook) Dimitri Leonidas (Anwar) Naveen Andrews (Lord Akbari) Originaltitel: Sindbad Regie: Andy Wilson Drehbuch: Neil Biswas, Jack Lothian Musik: Christian Henson Altersempfehlung: ab 12