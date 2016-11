Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges Im Gespräch "Wien ist ein Unfinished Business" Merken Als Susanne Ruth Klüger am 30. Oktober 1931 in Wien geboren wurde, war die Welt noch in Ordnung. Der Vater, Viktor Klüger, war ein sozialdemokratischer Frauenarzt im 7. Bezirk, die Mutter Alma eine Tochter aus "gutem Haus", die ihren ersten Ehemann in Prag verlassen hatte, um Viktor zu heiraten. Kurz nach dem Anschluss flüchtet der Vater nach Südfrankreich und wird 1944 im Baltikum ermordet. Auch der ältere Prager Halbbruder Schorschi wird getötet. 1942 werden Ruth und ihre Mutter erst nach Theresienstadt, dann in die KZs Auschwitz-Birkenau, Christianstadt und Großrosen deportiert. Sie überleben wie durch ein Wunder. Nach dem Ende des Krieges wandern sie in die USA aus. Ruth studiert deutsche Literatur, heiratet einen Berliner Juden, der in der US-Army gedient hat und der für sie ein Held war: den Historiker Tom Angress. Die zwei Söhne Percy und Dan wachsen als Scheidungskinder auf. Ruth Klügers Universitätskarriere ist schwierig und oft prekär, pensioniert wird sie schließlich als Ordinaria für Deutsche Literatur an der Universität von Kalifornien in Irvine. Mit fast 60 Jahren, nach einem lebensbedrohlichen Fahrrad-Unfall in Göttingen, schreibt sie ihre Memoiren nieder: "Weiterleben. Eine Jugend" (1992). 2008 schreibt die international renommierte Literaturwissenschafterin und Germanistin den zweiten Band ihrer Memoiren, über das Leben nach dem Überleben: "Unterwegs verloren. Erinnerungen". Zu Klügers 85. Geburtstag wiederholt Ö1 am 10. November ein Gespräch, das Renata Schmidtkunz im Jahr 2000 mit ihr über eine Kindheit in Wien und Auschwitz geführt hat. Und am 11. November ein Gespräch über Klügers Liebe zu und ihr Verständnis von Literatur, das im Oktober 2011 zu Ruth Klügers 80. Geburtstag aufgenommen wurde. In Google-Kalender eintragen Moderation: Renata Schmidtkunz Gäste: Gäste: Ruth Klüger (Literaturwissenschafterin, Germanistin und Schriftstellerin)