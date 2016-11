SWR 2 13:05 bis 14:28 Sonstiges Mittagskonzert "Jugend musiziert" 2015 und 2016. Konzertmatineen mit Bundespreisträgern aus Rheinland-Pfalz Merken <bk>Felix Mendelssohn: Molto allegro agitato aus dem Klaviertrio Nr. 1 op. 49 (Tiankai Yu, Klavier; Anna-Katharina Thoma, Violine; Tabea Luise Simonis, Violoncello) <ek><bk>Trygve Madsen: Allegro aus der Sonate für Horn und Klavier op. 24 (Felix Hüttel, Horn; Sophie Korgitzsch, Klavier) <ek><bk>Antonín Dvo?ák: Slawischer Tanz c-Moll op. 46 Nr. 7 (Leander Mombaur, Klavier; Vanessa Kasto, Klavier) <ek><bk>Franz Schubert: Adagio aus der Sonate a-Moll D 821, "Arpeggione-Sonate" (Thea Borstel, Kontrabass; Lucy Zhang, Klavier); Introduktion und Variationen über das Lied "Trockne Blumen" D 802 (Lisa Lainsbury, Querflöte; Cyxuan To, Klavier) <ek><bk>Orlando di Lasso: "Alleluja" aus Magnum opus musicum Nr. 22 <ek><bk>Anonymus: I am always chasing rainbows (arr. Kirby Shaw) (Vokalquartett: Sirikit Parow, Luisa Orth, Leonie Krieger, Wiebke Oberdorf) <ek><bk>Jason Robert Brown: "Brand new you" aus dem Musical "13" (Ines Vogt, Gesang; Olivia Al-Slaiman, Klavier) <ek><bk>Dave Samuels/David Friedman: "Carousel" (Sebastian Stetter, Marimbafon; Andreas Zimnol, Vibrafon) <ek><bk>Felix Mendelssohn: Allegro energico e con fuoco aus dem Klaviertrio Nr. 2 c-Moll op. 66 (Kai Gabel, Klavier; Xixi Gabel, Violine; Hans Schröck, Violoncello) <ek><bk>Maurice Ravel: "Tzigane", Rhapsodie de Concert (Paul Stauch-Erb, Violine; Emi Ogino, Klavier) In Google-Kalender eintragen