ATV 05:35 bis 06:00 Comedyserie Retired at 35 Wie gewonnen .... USA 2011 2016-12-07 14:05 Stereo David will mit seinem neuen Job beruflich wieder durchstarten: Er ist der neue Partnervermittler der Seniorensiedlung und sucht einsamen Singles eine passende Abendbegleitung. Das Geschäft läuft gut vor allem weil die Nachfrage nach einem bestimmten Mann besonders groß ist: David's Vater Alan?. Schauspieler: George Segal (Alan Robbins) Johnathan McClain (David Robbins) Josh McDermitt (Brandon) Ryan Michelle Bathe (Jessica Sanders) Jessica Walter (Elaine Robbins) Fred Willard (Peter Dixon) Estelle Harris (Mrs. Eagen) Originaltitel: Retired at 35 Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Victor Levin Musik: Ron Wasserman