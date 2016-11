ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Sport ist Mord USA 2012 2016-11-10 01:50 Stereo Merken Chad Raber wird in seinem Fitnessstudio ermordet aufgefunden. Die Zahl der Verdächtigen ist groß, weil sich herausstellt, dass er offenbar viele seiner weiblichen Kunden sexuell belästigt hat. Aber auch Rabers eifersüchtige Gattin Annette wirkt verdächtig. Da Rusty noch immer nicht glaubt, dass die Polizei nach seiner Mutter sucht, droht er wegzulaufen. Daher muss Sharon ihn mit ins Büro nehmen, was es ihr nicht gerade erleichtert, sich auf den Fall zu konzentrieren und zugleich ihren härtesten Kritiker Provenza davon zu überzeugen, dass sie zu Recht die Leitung von Major Crimes übernommen hat?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Captain Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Mike Tao) Raymond Cruz (Detective Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Kearran Giovanni (Detective Amy Sykes) Originaltitel: Major Crimes Regie: Steve Robin Drehbuch: Steven Kane Kamera: Kenneth Zunder Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12

