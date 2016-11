Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Vätersorgen D 2001 Merken Eberhard Büssow wurde durch acht Messerstiche in seinem Bett ermordet. Jupp und Taube stellen am Tatort fest, dass sowohl Leichnam als auch Umgebung akribisch gereinigt worden sind. Aufgrund der eindeutigen Indizien verhaften sie die Ehefrau des Opfers. Denn Doris Büssow kann für die Tatzeit kein Alibi vorweisen, wurde außerdem in dem Testament ihres Ehemannes als Alleinerbin von 5 Millionen Mark eingesetzt. Kurz darauf macht die Pathologin eine Entdeckung: Büssow hat sich den Namen ?Dirk? auf sein bestes Stück tätowieren lassen - ein Hinweis darauf, dass das Opfer homosexuell gewesen sein muss Jupp zieht nach dem Tod von Ellen mit Florian in die angrenzende Wohnung vom ?Rättemateng?. Er ist dankbar, als ihm Anna anbietet, die Kneipe zu übernehmen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Ansari Chandi (Anna) Nicholas Bodeux (Dirk) Tatjana Clasing (Pathologin) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Annette Frier (Jenny) Heinrich Giskes (Max Schmelzer) Christian M. Goebel (Klaus Taube) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Andreas Senn Drehbuch: Ralf Huttanus Kamera: Markus Hausen Musik: Chris Weller, Curt Cress Altersempfehlung: ab 16