Anixe HD 14:00 bis 16:00 Arztserie Für alle Fälle Stefanie Heideröslein D 2000 Ein Feuer in ihrer Praxis der Physiotherapeutin Ulrike Bloch, hat sie schwere Verbrennungen erlitten. Sie gerät in Panik, als ihr Mann Gunther in die Klinik erscheint, weil sie behauptet, dass er das Feuer gelegt hatte ... Schauspieler: Claudia Schmutzler (Schwester Stephanie) Walfriede Schmitt (Oberschwester Klara) Christoph Schobesberger (Dr. Stein) Jacqueline Svilarov ("Fränzi" Martens) Susanne Lüning (Ulrike Bloch) Bernd Tauber (Gunther Bloch) Andreas Elsholz (Philipp) Originaltitel: Für alle Fälle Stefanie Regie: Michael Werlin Drehbuch: Andreas Pöschel, Andreas Püschel, Thomas Steinke Kamera: Uwe Reuter Musik: Günther Fischer