Buchhändler Murray besitzt einen kleinen Laden in New York City, der mehr schlecht als recht läuft. Um das Traditionsgeschäft nicht aufgeben zu müssen, soll dringend mehr Geld her. Gemeinsam mit seinem guten Freund, dem Floristen Fioravante, entwickelt Murray einen tollkühnen Plan. Die beiden steigen in das älteste Gewerbe der Welt ein und die Rollen sind schnell aufgeteilt. Während Murray unter dem Pseudonym "Dan Bongo" als Zuhälter fungiert, soll Fioravante die Damen als Gigolo "Virgil" beglücken. Bald schon können sie sich vor Angeboten kaum noch retten und junge wie ältere Damen bezahlen viel Geld, um die exquisiten Liebeskünste von Fioravante kennenzulernen?. In Google-Kalender eintragen